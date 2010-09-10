В 2009-му країни Європи частіше повідомляли про проблемне продовольство

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. У 2009 році кількість повідомлень до Систему швидкого попередження щодо продовольства та кормів від країн-учасниць Системи зросла на 12% порівняно з 2008 роком і сягнула 8 тис.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії із посиланням на щорічну доповідь про діяльність Системи швидкого попередження.

При цьому, в доповіді наголошується, що зростання звернень пов`язане перш за все зі зростанням повторних або схожих звернень від різних країн-членів. Загальна ж кількість звернень про продовольчі товари, що мали серйозні ризики для здоров`я, становила лише 557, приблизно як і в попередньому році.

«Висока кількість звернень свідчить про те, що країни-члени хочуть співробітничати за межами національних кордонів для забезпечення високого рівня продовольчої безпеки в ЄС», – заявив, коментуючи доповідь, комісар ЄС з питань охорони здоров`я та споживчої політики Джон ДАЛЛІ.

На сьогодні Система швидкого попередження об`єднує 34 члени, включаючи всі країни-члени ЄС, Норвегію, Ліхтенштейн, Ісландію та Швейцарію (Швейцарія співробітничає частково лише в області продуктів тваринного походження), Єврокомісію,а також два європейських агентстви з питань безпеки продовольства.