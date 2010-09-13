Україна та ЄС проведуть конференцію до 25-х роковин аварії на ЧАЕС

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Україна та Європейський Союз проведуть конференцію до 25-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ в Брюсселі .

«Цей захід стане продовженням Вашингтонського саміту з питань нерозповсюдження ядерної зброї», - сказав український Президент.

***Чорнобильська катастрофа була спричинена руйнуванням 26 квітня 1986 року четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.