Європейські ”народникии” стурбовані згортанням свободи слова в Україні

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Європейська народна партія стривожена згортанням свободи слова в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у резолюції Політичної Асамблеї Європейської народної партії, схваленій на її засіданні 13 вересня.

“Європейська народна партія... висловлює тривогу з приводу згортання свободи слова”, - зазначається у документі.

На переконання Політичної асамблеї “народників” свідчення цього є анулювання ліцензій на трансляцію двох телеканалів (5-й канал та Tvi – УНІАН); збільшення кількості випадків застосування фізичного насильства проти журналістів та неадекватної реакції представників правоохоронних органів; зникнення харківського журналіста (Василя Климентьєва – УНІАН), що займався розслідуваннями; заяви журналістів провідних телеканалів про внутрішню цензуру з боку редакції та керівництва, а також неприпустимий конфлікт інтересів поточного голови Служби безпеки України (Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО – УНІАН), який одночасно є власником найбільшого медіа-холдингу в Україні та членом Вищої ради юстиції, яка відповідає за призначення та звільнення суддів.

У документі також міститься заклик до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та української влади “гарантувати права засобів масової інформації та журналістів, утриматись від цензури у будь-якій формі, забезпечити швидке та вичерпне розслідування всіх випадків насильства проти журналістів і зникнення журналіста В.КЛИМЕНТЬЄВА, усунути конфлікт інтересів у сфері засобів інформації щодо поточного голови СБУ, затвердити після проведення консультацій з громадянським суспільством та міжнародними організаціями закон про громадське телебачення та доступ до інформації”.