Європейські ”народники” вимагають від України рівного правосуддя

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Європейська народна партія (ЄНП) закликає владу України забезпечити рівне застосування правосуддя та обмежити функції СБУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у резолюції Політичної Асамблеї Європейської народної партії, схваленій на її засіданні 13 вересня.

“Європейська народна партія... глибоко стурбована вибірковим використанням системи кримінального правосуддя, коли кримінальні справи стають схожими на політично вмотивовану кампанію проти соратників та лідера політичної опозиції”, - зазначається в документі.

У резолюції також висловлюється стурбованість тим, що діяльність Служби безпеки України виходить за рамки нормального функціонування подібних органів в демократичних державах, в яких існує верховенство права.

“Серед іншого, діяльність СБУ включає необґрунтовані зустрічі агентів СБУ з викладачами університетів, журналістами, організаціями громадянського суспільства тощо; втручання в роботу іноземних доброчинних та інших організацій, включаючи Фонд Конрада Аденауера, чийого голову Ніко ЛАНГЕ було затримано Службою безпеки на кордоні України, - написано в документі.

В резолюції також звертається увага на тиск СБУ на незалежний регулятивний орган в сфері засобів інформації в інтересах однієї телекомпанії, що належить голові СБУ.

Крім того, ЄНП висловила стурбованість тим, що низка законодавчих реформ була проведена “поспіхом, без належного публічного обговорення та розгляду на відповідність міжнародним стандартам”.

Серед таких реформ “народники” назвали, зокрема, судову реформу, яка, на їхню думку, хоч і містить певні позитивні моменти, але водночас занадто збільшує повноваження Вищої ради юстиції та зводить нанівець існування Верховного суду України.

Крім того, ЄНП звернула увагу на те, що новий закон про місцеві вибори не відповідає демократичним стандартам, оскільки забороняє само висування окремих кандидатів, а також зберігає закриті партійні списки. Поспіхом і непрозоро, на переконання “народників”, було схвалено і рішення про ліквідацію районних рад в Києві та Харкові.

В резолюції також висловлюється стурбованість намірами представників правлячої коаліції скасувати конституційну реформу 2004 року.

У зв’язку з цим ЄНП закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та українську владу забезпечити рівне застосування правосуддя для всіх, а також гарантувати, що кримінальні переслідування не керуватимуться політичними інтересами.

Крім того, у резолюції міститься заклик “обмежити функції та діяльність Служби безпеки України захистом національних інтересів, та розглянути можливість позбавлення її повноважень у сфері кримінального правосуддя”.

ЄНП також закликала владу України до того, щоб будь-які зміни до Конституції України вносилися відповідно до встановлених конституційних процедур та з урахуванням міжнародних організацій і, зокрема, венеціанської комісії Ради Європи.

Крім того, ЄНП вирішила звернутися до Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням розглянути всі питання, що викликають стурбованість “народників” на наступній сесії, яка відбудеться 4-8 жовтня цього року, а також схвалити свою резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у схваленій 13 вересня резолюції Політична Асамблея ЄНП також засудила втручання держави у внутрішні справи партії “Батьківщина” та висловила стурбованість згортанням свободи слова в Україні і конфліктом інтересів голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.