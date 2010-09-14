ЄНП своєю резолюцію спробувала нагадати Януковичу про важливість демократії

Своєю резолюцією ЄНП хотіла нагадати Януковичу важливість демократії для просування до ЄС – речник партії

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Своєю резолюцією, схваленою 13 вересня на засіданні Політичної Асамблеї Європейської народної партії (ЄНП) партія хотіла нагадати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ важливість демократії для просування до ЄС.

Про це в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі заявив речник ЄНП Костас САСМАТОГЛУ.

“Скориставшись візитом В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя та його зустрічами з лідерами ЄС ми хочемо нагадати йому, що якщо він хоче залишити Україну на шляху до Європи, все має функціонувати теж по-європейські”, - сказав представник партії.

За його словами, ЄНП стала першою політичною партією, яка дуже швидко помітила, що з моменту початку керівництва нового Президента України, відбувається певний відхід назад у різних свободах.

Речник ЄНП нагадав нещодавній інцидент із затриманням в аеропорту “Бориспіль” керівника київського представництва Фонду Конрада Аденауера пана Ніко ЛАНГЕ. Він зазначив, що в партії добре знають і про інші інциденти, пов’язані з обмеженнями різноманітних свобод в Україні.

“Чим більше ми бачимо таких інцидентів, тим менше він (Президент України В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) зможе зберегти Україну на європейському шляху”, - наголосив К.САСМАТОГЛУ.

Він також повідомив, що на засіданні Асамблеї був присутній голова групи народних партій в Парламентській Асамблеї Ради Європи Люка ВОЛОНТЕ, який передасть схвалений документ групі “народників” у ПАРЄ.

“Оскільки Україна є членом Ради Європи, ми хочемо, щоб уряд зрозумів, що він має подумати двічі, коли вони, скажімо, дозволятиме застосовувати такі елементи управління, які обмежуватимуть різні свободи, що були здобуті попереднім урядом”, - сказав речник ЄНП.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична Асамблея ЄНП схвалила резолюцію по Україні, в якій, зокрема, висловила стурбованість згортанням свободи слова в Україні і конфліктом інтересів голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, засудила втручання держави у внутрішні справи партії “Батьківщина”, а також закликала українську владу забезпечити рівне застосування правосуддя, обмежити функції СБУ та проводити реформи прозоро.

В цей же день, 13 вересня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ відвідав Брюссель, де мав зустрічі з Президентом Європейської Ради Херманом Ван РОМПОЄМ та Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.