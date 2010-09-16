Резолюція ”народників” мала б стати серйозним сигналом для уряду

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Європейської народної партії (ЄНП )Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІЗ вважає, що резолюція ЄНП по Україні мала б стати серйозним сигналом для чинного уряду.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі пізно ввечері 15 вересня під час саміту “народників”.

“Це мало б стати серйозним сигналом для нинішнього уряду”, - сказав він.

Генсек ЄНП наголосив, що ЄНП в своїй резолюції чітко висловлює позицію партії щодо поточної політичної ситуації в Україні.

“Вона (резолюція – УНІАН) дуже збалансована і підтримана всіма нашими партіями-членами, а також нашими лідерами”, - наголосив Генсек ЄНП.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична Асамблея ЄНП схвалила резолюцію, в який висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя в політичних силах, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”. У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України та Нашій Україні і закликала Президента України та владу припинити антидемократичні дії.

14 вересня заступник голови Адміністрації Президента України Г.ГЕРМАН заявила, що резолюція “народників” – необ’єктивною та замовною.

В той же день парламентська коаліція у Верховній Раді України у своєму зверненні до ЄНП заявила про те, що викладені в резолюції “народників” факти “об’єктивно не відображають суспільно-політичні реалії і процеси”, які мають місце в Україні. При цьому, коаліція висловила переконання в тому, що у резолюції “відображена однобока точка зору на ситуацію”.