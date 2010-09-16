Згортання демократії в Україні суперечить її зобов`язанням перед Радою Європи

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Голова партії Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО нагадує, що антидемократична практика, яка застосовується останнім часом в Україні, суперечить її зобов’язанням перед Радою Європи.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі пізно ввечері 15 вересня під час саміту Європейської народної партії (ЄНП).

“15 років тому Україна добровільно увійшла до Ради Європи і добровільно взяла на себе всі зобов’язання, які мусить брати країна, яка хоче сприймати цінності Європи, хоче сприймати шлях розвитку демократії”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що, взявши ці зобов’язання, Україна водночас добровільно погодилася на можливість перевіряти себе на відповідність демократичним стандартам, чим займається, зокрема, Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи.

“Крім того, Україна зараз готує до підписання угоду про асоціацію з ЄС, де невід’ємною частиною є якраз декларація цінностей, які мусить адаптувати Україна на шляху до розвитку відносин з ЄС. І тому ми вже є частиною Європи, і тому ми не можемо демонструвати стандарти політичні, які різко відрізняються від того, що сприймає демократична світова спільнота”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.