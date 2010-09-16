Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Голова партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО побачила готовність Європи захищати демократичні цінності в Україні.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі пізно ввечері 15 вересня по завершенню псаміту Європейської народної партії (ЄНП).

“Україна знаходиться в полі найвищої уваги ЄС. Це важливо було мені сьогодні почути. По-друге, лідери ЄС усвідомлюють, які проблеми є в Україні і з демократією, і зі свободою слова, і з чесністю виборів і з правами людей, і з повною руйнацією системи правосуддя”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що лідери ЄНП адекватно оцінюють ситуацію в Україні і будуть захищати демократичні цінності, оскільки Україна є не тільки членом Радм Європи, але й бере участь в програмі “Східне партнерство” Європейського Союзу. А також намагається отримати від ЄС перспективу членства.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, резолюція Політичної Асамблеї ЄНП, яка, по суті, була підтримана учасниками саміту “народників”, дросить чітко і адекватно оцінює ситуацію в Україні, і всі кроки влади щодо згортання демократії.

“Підтримка цієї резолюції говорить про те, що Україна не залишається самотньою в цей важкий період свого історичного життя, коли нам знову потрібно боротися за незалежність, коли нам знову потрібно боротися за демократію, коли нам знову потрібно боротися за збереження свободи слова”, - сказала голова партії “Батьківщина”.

“Я від’їзжаю з саміту з оптимізмом, тому що вірю, що ті цінності, які сповідує Європа, будуть так само Європою захищені і в Україні”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична Асамблея ЄНП схвалила резолюцію, в який висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя в політичних силах, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”. У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України та Нашій Україні і закликала Президента України та владу припинити антидемократичні дії.

ЄНП є найбільшою і найбільш впливовою європейською політичною правоцентристською партією, яка об’єднує 73 партії-члена з 39 країн. До ЄНП також належать Президент Єврокомісії, президент Європейської Ради, Президент Європарламенту, 15 голів держав та урядів країн-членів ЄС та 6 голів держав та урядів країн, що не є членами ЄС.