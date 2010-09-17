”Газпром” визначив ціну на газ для України на 2011 рік

Київ. 17 вересня. УНІАН. Ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 доларів за тисячу кубометрів, і в 2011 році залишиться в середньому на тому самому рівні. Таку заяву в рамках інвестфоруму в Сочі зробив заступник голови ”Газпрому” Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости».

Для порівняння, вартість російського палива для Білорусі в 2011 році буде такою ж - близько 250 доларів за тисячу кубометрів залежно від коливань ціни на нафту. При цьому, порівняно з очікуваною середньою ціною в 2010 році (186 доларів), ціна на газ для Мінська зросте на 35 відсотків.

Раніше українська влада не раз заявляла, що ціни на російський газ є дуже високими, і обіцяли добиватися перегляду газової угоди з Росією. За даними прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в першому кварталі країна одержувала паливо з Росії по 330 доларів за тисячу кубометрів і щокварталу ціна підвищувалася приблизно на 25 доларів. Як відзначав М.АЗАРОВ, така угода є ”кабальною”.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що Україна купує у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо».

Раніше український віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО відзначав, що Київ влаштувала б ціна на російське паливо в 240-260 доларів, оскільки у такому разі внутрішні ціни на газ для українців можна було б не підвищувати. Проте, незважаючи на знижку, надану Росією, з 1 серпня тарифи на природний газ для споживачів усередині України було підвищено на 50 відсотків. Крім того, аналогічне підвищення буде проведено в квітні 2011 року. С.ТІГІПКО пояснив підвищення внутрішніх цін на газ вимогами МВФ.