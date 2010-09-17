Естонія відкриє почесне консульство в Харкові

Харків. 17 вересня. УНІАН. Почесне консульство Естонської Республіки у Харкові буде відкрито до кінця літа 2011 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Естонської Республіки в Україні Яан ХЕЙН.

Я.ХЕЙН зауважив, що у Міністерства іноземних справ Естонії є кандидатура на посаду консула, але відмовився назвати прізвище.

«Триває підготовка до відкриття Почесного консульства. У нас уже є певна кандидатура на посаду консула. Зараз відбувається необхідна дипломатична процедура», - сказав Я.ХЕЙН.

Говорячи про перспективи співробітництва двох країн, Я.ХЕЙН підкреслив, що візит прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Естонії у жовтні дасть можливість поглибити співпрацю двох країн.