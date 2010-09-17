Єврокомісія поки не коментує затримання Закаєва в Польщі

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Єврокомісія поки не коментує затримання у Польщі голову уряду Чечні у вигнанні Ахмеда ЗАКАЄВА

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Мікелє ЧЕРКОНЕ.

“Я не коментую цей окремий випадок, оскільки ми поки не маємо достатньо інформації”, - сказав він.

Разом з тим, представник Єврокомісії зазначив, що в принципі, згідно із законодавством ЄС, громадянин третіх країн, що отримав притулок в одній з країн-членів ЄС, користується таким самим захистом і в усіх інших країнах-членах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, польська поліція сьогодні вранці у Варшаві затримала А.ЗАКАЄВА, оголошеного у міжнародний розшук Росією.

А.ЗАКАЄВ прибув до Польщі для участі у Третьому Світовому чеченському конгресі, який розпочався 16 вересня у польскому Пултуску під Варшавою.