У Брюсселі відбудеться прес-конференція Президента Єврокомісії Жозе Баррозу та комісара ЄС з економічних та монетарних справ Оллі Рена
19:05, 17 вересня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісари представлять законодавчі пропозиції, що складатимуться з одного проекту Директиви ЄС та 5-ти регулювань в області економічного врегулювання. Частиною цього пакету стануть, зокрема, пропозиції щодо санкцій до країн-членів, які порушують вимоги Пакту стабільності та зростання.
Дата події: 29 вересня 2010 року. Час початку: 12:30.
Час початку: 12:30.
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