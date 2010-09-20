Президент ПАРЄ відвідає Україну

Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ розпочинає сьогодні дводенний візит до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє офіційний сайт ПАРЄ.

В ході візиту М.ЧАВУШОГЛУ планує провести зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, спікером Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, керівниками фракцій коаліції та опозиційних партій, а також з представниками неурядових громадських організацій.

У вівторок, 21 вересня, Президент ПАРЄ візьме участь в конференції в Одеській національній академії права і проведе зустрічі з місцевою владою.

Як повідомляв УНІАН, в ході наступної сесії ПАРЄ 5 жовтня в Страсбурзі планується обговорити доповідь про функціонування демократичних інституцій в Україні.