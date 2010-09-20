Польща продовжить газові переговори з Росією

Варшава. 20 вересня. УНІАН. Черговий раунд газових переговорів Польщі з Росією за участі представників Європейської комісії відбудеться цього тижня.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства економіки Польщі за результатами першого раунду трьохсторонніх переговорів, які відбулися минулої суботи в Москві.

Польське міністерство позитивно оцінило перебіг першого раунду переговорів, в рамках яких сторони планують урегулювати один із записів затвердженого ще в лютому цього року нового газового договору Польщі та РФ.

„Клімат розмов був сприятливим. Сторони значно приблизили свої позиції”, - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, польські власті заявляють про можливі вимушені обмеження газових поставок через брак газового договору з Росією, котра є основним постачальником блакитного палива в Польщу.

Єврокомісія домагається зміни запису в польсько-російському договорі, який надає „Газпрому” ексклюзивне право використовувати польську частину ямальського газопроводу до 2045 року.