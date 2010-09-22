Президент Європарламенту хоче чесних виборів в Білорусі

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК стурбований тим, як складуться заплановані на 19 грудня президентські вибори в Білорусі.

Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі.

«Це будуть дуже важливі вибори, які визначать майбутній напрямок відносин Білорусь – ЄС», - сказав Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту привітав запрошення білоруською владою спостерігачів від ОБСЄ і висловив сподівання, що спостерігачі зможуть працювати вільно і без обмежень.

Він також звернув увагу необхідність створення однакових умов для всіх кандидатів на виборах, включаючи умови реєстрації кандидатів, представництва опозиції у виборчих комісіях всіх рівнів, а також прозорість підрахунку голосів.

«Я також стурбований ситуацією зі свободою медіа в Білорусі і закликаю білоруську владу забезпечити рівний доступ до ЗМІ всім кандидатам», - заявив Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту зазначив, що останні парламентські вибори в Білорусі не продемонстрували будь-якого значного прогресу в області демократизації.

«Демократичні процеси працюють не так: демократія – це не гра на сцені директора і акторів по заздалегідь написаних текстах. Демократія – це застосування і висловлення вільної і демократичної волі народу», - підкреслив він.

Президент Європарламенту також закликав демократичні сили Білорусі до об`єднання зусиль для створення заслуговую чого на довіру вибору для білоруських виборців.