Президент Словаччини у жовтні відвідає Крим?

Сімферополь. 22 вересня. УНІАН. Президент Словаччини Іван ГАШПАРОВІЧ має намір на початку жовтня відвідати Україну - Київ і Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму з посиланням на посла Словаччини в Україні Павола ГУМЖИКА.

«Разом з Президентом приїдуть бізнесмени, у Києві буде економічний форум. Ми хотіли б, щоб у Криму наші підприємці теж зустрілися з людьми, які відповідають за розвиток економіки», - сказав посол на зустрічі з головою Радміну Криму Василем ДЖАРТИ, інформує прес-служба кримського уряду.

В.ДЖАРТИ запевнив дипломата, що керівництво автономії докладе всіх зусиль, щоб візит І.ГАШПАРОВІЧА і представників словацького бізнесу пройшов на високому рівні і був результативним для розвитку українсько-словацького економічного співробітництва.

«Ми зможемо провести зустріч у Лівадійському палаці, презентувати стратегію розвитку Криму», - сказав кримський прем`єр.

Очікується, що І.ГАШПАРОВІЧ приїде до Криму 7 жовтня.