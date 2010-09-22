Президент ПАРЄ став Почесним доктором Одеської юридичної академії

Одеса. 22 вересня. УНІАН. Диплом почесного доктора Одеської Національної юридичної академії був вручено сьогодні на урочистому засіданні вченої ради академії президенту Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлюту ЧАВУШОГЛУ.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошуючи про рішення вченої ради вишу, президент академії Сергій КІВАЛОВ відзначив особисті заслуги М.ЧАВУШОГЛУ в затвердженні демократії і справедливості, зокрема важливу місію «Ради Європи, яка надає Україні велику допомогу, спостерігаючи за процесом захисту прав людини і демократичності суспільства».

У свою чергу, президент ПАРЄ подякував за привітний прийом в Одесі, знайомство з сучасною навчальною базою юридичної академії, яка «покликана підтримувати основи демократії» в країні».

М.ЧАВУШОГЛУ також має намір взяти участь у відкритті факультету політології академії.

На зустрічі з журналістами президент ПАРЄ наголосив, що майбутні «місцеві вибори стануть тестом для України з реалізації демократичних перетворень. «Я сподіваюся, що вони відбудуться демократично», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ і додав, що «від ПАРЄ та інших міжнародних організацій будуть направлені делегації як спостерігачі на місцеві вибори. Зазвичай ми відправляємо спеціальну передвиборчу комісію до країни за місяць до початку виборів і, якщо є недоліки, рекомендуємо владі усунути їх».