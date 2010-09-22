Європарламент хоче більшого контролю за медикаментами

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Європарламент схвалив нові правила моніторингу за безпекою медицини і медикаментів, що виписують хворим.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в схваленому сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі законодавстві, що складається з проекту Директиви і проекту нормативно-правового акту.

Згідно з прийнятими сьогодні рішеннями планується, зокрема, створити загальноєвропейський і національні веб-портали для надання інформації про медичні продукти і їх доведені побічні ефекти. При цьому національні веб-портали, пов`язані з європейським, повинні містити доповіді про оцінку продуктів, їх характеристики, а також інформаційні вкладиші для пацієнтів.

Крім того, на порталах, а також на інформаційних вкладишах до ліків для пацієнтів повинна міститися інформація про те, як повідомити про можливі несприятливі реакції через національні портали або інші засоби зв`язку.

Нове законодавство також передбачає, що для деяких медичних продуктів обов`язковою вимогою для отримання доступу на ринок стане моніторинг за їх дією протягом певного терміну після отримання дозволу на продаж.

При цьому, такі продукти повинні будуть продаватися зі спеціальним чорним маркуванням і з додатковим текстом: «Цей продукт є предметом додаткового спостереження». Такі продукти також повинні будуть перераховуватися на веб-порталах ЄС і країн-членів.

Фармакологічна база даних ЄС повинна буде містити всю інформацію про всі продукти, що мають дозвіл на продажі на ринках ЄС або окремих країн-членів. При цьому база даних має бути повністю доступною для країн-членів ЄС, Європейського медичного агентства і Єврокомісії.