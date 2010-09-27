Експерти спробують встановити причини вибухів у будинках в Брюсселі

Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Сьогодні зранку експерти прибудуть на місце вибуху трьох будинків в Брюсселі, який стався ввечері у суботу, 25 вересня.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, експерти спробують встановити причини вибуху, в результаті якого 3 людини загинули, 17 отримали поранення.

На сьогодні поліцією відпрацьовуються дві основні версії. Згідно з першою, вибух міг статися в результаті витоку газу.

Цю версію активно заперечує постачальник газу, компанія Sibelga, яка, в разі доведення її вини, вимушена буде сплатити збитки, завдані жертвам вибухів.

За словами представників газової компанії, протягом останнього року не було повідомлень про запах газу в приміщеннях постраждалих будинків.

Згідно з другою версією, в підвалі одного з постраждалих будинків знаходилася булочна, в якій, у тому числі, продавали балони з газом. В той же час пожежники стверджують, що в розвалинах постраждалих будинків не знайшли жодних залишків від газових балонів.