Україна та ЄС нарощуватимуть співробітництво

Київ. 27 вересня. УНІАН. Наміри нарощувати українсько-іспанське співробітництво як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах, було підтверджено під час робочої зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ і співробітництва Іспанії Мігелем МОРАТІНОСОМ, що відбулася 25 вересня ц.р. у рамках 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що Іспанія є одним із ключових партнерів України серед країн-членів Європейського Союзу, і чинне українське керівництво зацікавлене в активізації діалогу з Королівством Іспанії на всіх рівнях.

Зі свого боку, міністр закордонних справ і співробітництва Іспанії запевнив у послідовній підтримці офіційним Мадридом інтеграційних прагнень України.

Серед іншого, було обговорено перспективи торговельно-економічного співробітництва як на двосторонньому рівні, так і через інструменти Європейського Союзу, а також графік двосторонніх візитів.