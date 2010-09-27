Саркозі, Медведєв та Меркель проведуть саміт

Брюссель. 27 вересня. УНІАН Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, його колега з Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, а також федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ зустрінуться 18-19 листопада у французькому Довіллі.

Як повідомляє сьогодні AFP із посиланням на Елісейський палац, під час зустрічі лідери трьох країн обговорять питання європейської безпеки а також майбутнього французького головування у «великій вісімці» і «великій двадцятці».

Франція почне головувати в G20 одразу після саміту в Сеулі, який відбудеться 11 і 12 листопада, а в G8 – з 1 січня 2011 року.