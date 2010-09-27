Саркозі, Медведєв та Меркель проведуть саміт
14:23, 27 вересня 2010Новини ЄС
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І обговорять безпеку в Європі
Брюссель. 27 вересня. УНІАН Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, його колега з Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, а також федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ зустрінуться 18-19 листопада у французькому Довіллі.
Як повідомляє сьогодні AFP із посиланням на Елісейський палац, під час зустрічі лідери трьох країн обговорять питання європейської безпеки а також майбутнього французького головування у «великій вісімці» і «великій двадцятці».
Франція почне головувати в G20 одразу після саміту в Сеулі, який відбудеться 11 і 12 листопада, а в G8 – з 1 січня 2011 року.
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