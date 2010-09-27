В Парижі поліція евакуювала вокзал Сен-Лазар
За підозрою у закладенні бомби
Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Французька поліція сьогодні на 30 хвилин евакуювала паризький вокзал Сен-Лазар (Saint-Lazare) після повідомлення про те, що на вокзалі може бути закладена бомба.
Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія французького видання «Le Nouvel Observateur» із посиланням на поліцію Парижа.
«На місце направлені спеціальні команди для інспекції», - уточнили в префектурі.
Під час обстеження жодних небезпечних предметів виявлено не було.
Минулого тижня міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФЕ заявив, що терористична загроза для Франції залишається реальною.
При цьому, напередодні в Парижі також проводилася евакуація на Ейфелевій вежі і в районі зупинки транспорту Сен-Мішель. Обидва повідомлення про бомби в цих випадках виявилися неправдивими.