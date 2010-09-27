У Західній Україні розпочался навчання ”Світла лавина”

Київ. 27 вересня. УНІАН. Сьогодні у Західній Україні розпочалося багатонаціональне українсько-словацько-угорсько-румунське навчання “Світла лавина – 2010” із залученням підрозділів національних складових батальйону “Тиса”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, метою навчання “Світла лавина – 2010”, яке проводитиметься у два етапи, є удосконалення практичних навичок військовослужбовців в організації надання допомоги населенню під час повені та ліквідації її наслідків.

До навчання залучено близько 150 військовослужбовців, з яких третина – українські, та майже 50 одиниць військової техніки інженерних підрозділів країн-учасниць.

“Світла лавина – 2010” проводиться під керівництвом першого заступника командира 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майора Сергія НАЄВА.

Делегацію Словацької Республіки очолює підполковник Мірослав МАРСІН, Угорської Республіки – підполковник Ласло ШВАБ, Румунії – підполковник Георге ПАУН.

Спостерігачами на міжнародному навчанні виступають представники Білорусі та Польщі.

Перший етап навчання, який триватиме з 27 по 29 вересня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області, присвячений удосконаленню навченості і злагодженості роботи офіцерів штабів, а також наданню всебічної допомоги командирам підрозділів у прийнятті рішень і організації виконання завдань.

Під час другого етапу, який відбудеться 30 вересня поблизу села Тросник Виноградівського району Закарпатської області, буде застосовано багатонаціональний інженерний батальйон під час умовної ліквідації наслідків стихійного лиха в басейні річки Тиса.

Сьогодні, вперше за всю історію існування багатонаціонального батальйону “Тиса”, до навчання залучено військовослужбовців та військову техніку інших багатонаціональних підрозділів інженерного батальйону.

Навчання “Світла лавина – 2010” завершиться 1 жовтня.

*** Створення багатонаціонального підрозділу “Тиса” було ініційовано українською стороною у грудні 1998 року з метою оперативного реагування військових сусідніх держав на загрози повеней, а також кваліфікованої, високопрофесійної боротьби із наслідками стихійних лих, що постійно загрожують країнам Карпатського регіону.

15 листопада 2002 року в Будапешті відбулася урочиста церемонія підписання начальниками Генеральних штабів Угорської Армії, Армії Румунії, Збройних сил Словацької Республіки та Збройних сил України Технічної угоди між військовими відомствами цих країн щодо імплементації міжурядової Угоди про створення багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса”.

У жовтні 2003 року в районі верхів’я Тиси, на території Угорщини, вперше було проведено командно-штабне навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій “Світла лавина - 2003” з військовослужбовцями батальйону “Тиса”.

У 2004 році навчання “Світла лавина” відбулося в Румунії, у 2005 році – у Словаччині.

У 2006 році командно-штабне навчання “Світла лавина” проходило в Україні, у 2007 – в Угорщині, а у 2008 році – в Румунії, у 2009 році – у Словаччині.