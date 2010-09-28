В Брюсселі кажуть, що Україна більше не хоче в ЄС

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики вважає, що Україна вже не прагне до ЄС.

Як повідомив УНІАН аспірант факультету слов’янськких мов та літератури Гарвардського університету (США) Олег КОЦЮБА, про це К.ЕШТОН заявила під час візиту до Гарвардського університету 27-го вересня.

У своїй промові на тему "Європейський Союз: Назустріч глобальним викликам", шеф європейської дипломатії заявила, що бачить Україну в ряді країн, що, не бажаючи вступити до Європейського Союзу, прагнуть набути європейської ідентичності.

Вона, зокрема, зазначила, що крім дев`яти країн, що прагнуть набути членства у ЄС, є також інші країни, "котрі, не бажаючи бути частиною ЄС, хочуть набути європейської ідентичності, відчути себе частиною цього великого проекту, найзначнішим прикладом чого є Україна".

На уточнююче запитання про перспективи українського членства у ЄС, К.ЕШТОН заявила, що "Україна не бачить себе у ЄС, а бачить себе як європейську ідентичність." Верховний представник ЄС також наголосила, що Україна змушена маневрувати між своїми відносинами із Заходом та Росією і привітала зусилля нового керівництва країни щодо зближення з Росією та розвитку відносин з цим сусідом.

Разом з тим, Високий Представник підкреслила, що ЄС суттєво зацікавлений в Україні, розвитку економічних стосунків із нею: пріоритетом для ЄС є убезпечення постачання енергоресурсів через Україну та підвищення ефективності управління магістральними газопроводами. Відповідно, ЄС вітає зусилля українського керівництва у цьому напрямку, а поглиблення відносин із Росією ЄС бачить саме у цьому контексті.

К.ЕШТОН також відмовилася коментувати сучасну ситуацію в Україні зі свободою преси та слова за президенства Віктора ЯНУКОВИЧА.