Сьогодні в Бельгії можуть страйкувати авіадиспетчери

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Сьогодні в Бельгії може початися добовий страйк авіадиспетчерів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на місцеві ЗМІ, про це заявило державне підприємство Belgocontrol, яке займається безпекою авіапольотів.

Страйк авіадиспетчерів може розпочатися сьогодні о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським часом) і триватиме протягом доби, що приведе до фактичного закриття авіапростору над Бельгією і аеропортів.

Поки немає повідомлень про вимоги авіадиспетчерів. В той же час в Belgocontrol вже повідомили, що сподіваються на відмову профспілок від страйку, після зустрічі, яка повинна початися між керівництвом підприємства і профспілками найближчим часом.