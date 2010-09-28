В НАТО очікують на саміт з Росією

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сподівається на проведення саміту НАТО-Росія в середині листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

За його словами, запрошення провести цей саміт в рамках саміту Північноатлантичного альянсу були направлені всім учасникам Ради НАТО-Росія.

«Ми не знаємо, якою буде відповідь (Президента Росії – УНІАН), але ми сподіваємося, що засідання Ради НАТО-Росія відбудеться і ми зможемо зробити багато практичної роботи», - сказав речник НАТО.

Він зазначив, що питання, які планується обговорити в ході саміту, стосуються спільних викликів, що стоять перед НАТО і Росією в ХХІ столітті, а також співпраці в Афганістані.

Д.АППАТУРАЙ також уточнив, що лідери 28 країн Альянсу вже дали позитивну відповідь на пропозицію генсека.

Речник НАТО додав, що генеральний секретар організації сподівається, що союзники на саміті НАТО, що відбудеться в середині листопада у Ліссабоні, схвалять рішення про створення системи протиракетної оборони, після чого Росії буде направлено запрошення взяти участь в цьому процесі.