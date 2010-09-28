У Парижі евакуювали Ейфелеву вежу

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. У Парижі сьогодні ввечері евакуювали Ейфелефу вежу у зв`язку з попередженням про те, що поблизу цього відомого монумента закладена бомба.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ із посиланням на поліцію Парижа.

Повідомлення про бомбу було отримане поліцією телефоном. При цьому, як уточнили в поліції, дзвінок був зроблений з телефонної кабіни.

Спеціальні підрозділи поліції були відправлені негайно до району Ейфелевої вежі і до 19:40 за паризьким часом (20:40 за київським часом) ще перебували на місці.

Це вже друге повідомлення про закладення бомби на Ейфелевій вежі за останні два тижні. Вперше евакуація Ейфелевої вежі та Марсового поля була здійснена 14 вересня.

Як зазначають французькі ЗМІ, повідомлення такого роду почастішали у Франції особливо після захоплення 5 французів ісламістами в Нігері 16 вересня.

При цьому міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФЕ заявив минулого тижня про реальність терористичної загрози для Франції.