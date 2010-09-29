Комітет ЄП хоче більшої незалежності для державних каналів

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Комітет з питань культури та освіти Європарламенту хоче більшої незалежності для державних теле- і радіомовників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в доповіді Іво БЕЛЄ (група народних партій, Бельгія), схваленій 28 вересня на засіданні Комітету.

У документі, зокрема, міститься заклик до країн-членів ЄС припинити політичне втручання у зміст послуг, що надаються громадськими мовниками.

При цьому в документі наголошується, що деякі країни-члени і до цього часу не виконують європейські стандарти свободи слова, плюралізму медіа, незалежності і фінансування громадських ЗМІ.

Депутати також звернули увагу на важливість прозорості власників для приватних мовників, висловивши думку, що Єврокомісія могла б стежити за цим.

У документі також міститься заклик до країн-членів ЄС надавати належне, пропорційне і стабільне фінансування громадським служба ЗМІ для гарантування їх політичної та економічної незалежності.

У доповіді наголошується також на необхідності для громадських мовників пропонувати привабливий і якісний контент в Інтернеті для залучення до своїх програм молоді.