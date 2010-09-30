Президент Європарламенту обговорить місцеві вибори з Азаровим

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК планує обговорити питання проведення місцевих виборів в Україні з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ під час його візиту до Брюсселя, запланованого на 13 жовтня.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила речник Президента Європарламенту Інга РОСИНСЬКА.

Вона зазначила, що Президент отримав листа від дев’яти опозиційних партій України, у якому висловлюється стурбованість можливістю проведення місцевих виборів недемократичним шляхом.

«Президент відповість на цей лист належним чином і має намір підняти питання підходів до проведення місцевих виборів в Україні серед інших важливих питань у двосторонньому порядку денному ЄС-Україна під час його наступної зустрічі з прем’єр-міністром М.АЗАРОВИМ 13 жовтня у Брюсселі», - сказала І.РОСИНСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, керівники дев’яти опозиційних партій України підписали лист до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості щодо можливості проведення недемократичних виборів в Україні.

Лідери опозиційних партій заявляють, що влада застосовує сім основних технологій фальсифікації, зокрема, жорстке домінування пропрезидентської більшості у ЦВК, порушення принципу пропорційності при формуванні ТВК на користь провладних партій, порушення пропорційності призначення керівництва ТВК, формування складу дільничних комісій з перевагою на бік однієї з політичних сил, закріплення законом можливості підрахунку голосів без наявності кворуму в комісії.

Лист направлений голові Ради Європейського Союзу, президенту Єврокомісії, президенту Європарламенту, президенту ПАРЄ, голові ОБСЄ, главам держав – стратегічних партнерів України, керівникам іноземних дипломатичних місій в Україні та керівникам міжнародних фондів та організацій.