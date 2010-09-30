В МЗС України позитивно оцінюють стурбованість євродепутатів
Турбуються - значить небайдужі
Брюссель. 30 вересня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що стурбованість депутатів Європарламенту ситуацією в Україні свідчить про їх небайдужість до України.
Таку думку висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, коментуючи результати засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, що відбулося 29 вересня, і на якому розглядалося питання відносин з Україною.
«Це питання, які для них важливі в контексті їхньої співпраці з Україною. Це свідчить про важливість діалогу з Україною, важливість нашого інтеграційного курсу і, врешті-решт про їхню небайдужість до України. І оце для мене найбільш важливий момент», - сказав заступник глава МЗС України.
Він також зазначив, що депутати Європарламенту висловлювали свою стурбованість в позитивному тоні, не намагаючись давати жодних повчання.
За словами П.КЛІМКІНА, це є ознакою партнерства Європейського парламенту.
Він також висловив переконання в необхідності продовжувати в позитивному ключі діалог з кожним з депутатів і в цілому з Європарламентом, а також заявив про готовність МЗС до цього.
Як повідомляв УНІАН, в ході засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту європейські депутати висловили стурбованість ситуацією зі свободою ЗМІ та висловлювань в Україні, зростаючим тиском на журналістів та опозиційні партії, зникненням журналістів, а також тим, як будуть проведені майбутні місцеві вибори.