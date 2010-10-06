Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Народний депутат України від фракції Партії регіонів, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Іван ПОПЕСКУ вважає, що від резолюції ПАРЄ виграла Україна.

Так думку він висловив в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 5 жовтня.

“Говорити про те, що хтось програв – не можна. Виграла Україна. Тому що вперше за цю резолюцію була лише одна людина, що проголосувала проти”, - сказав депутат.

Зазначивши, що документ вийшов дуже збалансованим, І.ПОПЕСКУ, водночас, оцінив як успіх представників коаліції те, що дві їх поправки були враховані ще під час підготовки доповіді, ще одна поправка, якою відзначається певний прогрес у боротьбі з корупцією, була підтримана в залі.

Крім того, депутат зазначив, що опозиція “не змогла провести жодну з поправок ні прямо, ні опосередкованою”.

За словами І.ПОПЕСКУ, якщо в 2007 році, коли ПАРЄ розглядала питання про суддю Європейського суду від України, лунали пропозиції в Асамблеї позбавити українську делегацію права голосу.

“А тепер, які є побоювання? Що ми занадто швидко проводимо реформи і внаслідок цього, Асамблея побоюється”, - сказав депутат.

Він зазначив, що є питання, пов’язані зі свободою слова, однак, за його словами, порушення цього права не визнано систематичним.

“Якщо є окремі факти, їх треба розслідувати. І Президент за це виступає, і прем’єр за це виступає”, - наголосив І.ПОПЕСКУ.

Він також висловив думку щодо того, що всі депутати ПАРЄ хочуть допомогти Україні виконати свої зобов’язання, основними з яких, за його словами, є схвалення нового кримінально-процесуального кодексу, закону про адвокатуру, закону про прокуратуру, створення громадського телебачення.

При цьому, І.ПОПЕСКУ зазначив, що по останньому пункту вже є рішення Гуманітарної ради при Президентові України про створення “на базі основного каналу” громадського телебачення.

“Якщо нам це вдасться зробити за допомогою Ради Європи, я думаю, що реально, не буду казати про часові рамки, щоб ми розглянули велику доповідь про виконання наших зобов’язань, і там, я сподіваюсь, що буде поданий конкретний сигнал, коли завершиться моніторинг і ми перейдемо до пост-моніторингу”, - сказав депутат.

Він висловив думку про те, що в цьому зацікавлені і коаліція, і опозиція.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.