Наступний рік стане дуже важливим для відносин Україна-ЄС

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Лідери Європейського Союзу наголошують, що 2011 рік стане дуже важливим для відносин з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ та президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Наступний рік буде дуже важливим для двосторонніх відносин. Є три ключових виклики», - сказав президент Європейської Ради.

За його словами, європейська сторона дуже сподівається, що в наступному році буде можливість завершити переговори про угоду про асоціацію. Другим важливим викликом президент Європейської Ради назвав необхідність на базі політичної стабільності та співпраці, що склалася між Президентом, урядом та парламентом, забезпечити подальше посилення демократії, верховенства права і захисту прав людини в Україні.

«Ми обговорили важливість свободи засобів масової інформації, свободи зібрань і асоціацій», - зазначив Г. Ван РОМПЕЙ.

Третім важливим викликом є посилення співпраці в області енергетики. У цьому контексті президент Єврокомісії Ж.М.БАРРОЗУ зазначив, що Україна пообіцяла не допускати повторення газових криз, які були в минулому.