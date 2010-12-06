Грищенко поїхав до Швеції

12:36, 06 грудня 2010
Новини ЄС
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Для зустрічей з урядовцями та депутатами

Київ. 6 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО перебуває з робочим візитом у столиці Швеції Стокгольмі.

Як повідомили УНІАН Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, в рамках візиту К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з міністром торгівлі Швеції Евою БЙОРЛІНГ, державним секретарем прем’єр-міністра Швеції Гуннаром ВІСЛАНДЕРОМ, головою шведської делегації в ПАРЄ, другим доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ щодо України Маріеттою де ПУРБЕ-ЛУНДІН.

Окрім того, К.ГРИЩЕНКО зустрінеться зі спікером Риксдагу Пером ВЕСТЕРБЕРГОМ, генеральним директором Секретаріату Ради держав Балтійського моря Яном ЛУНДІНИМ та проведе переговори з міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ у форматі віч-на віч та у розширеному складі.

Програмою візиту також передбачено, що міністр закордонних справ України відвідає Національний архів Швеції та дасть інтерв’ю провідному друкованому виданню «Дагенс Нюхетер».

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