ЄС не має інформації про участь українських пілотів у придушенні протестів в Лівії
14:43, 28 лютого 2011Новини ЄС
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Можливо, окремі найманці...
Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Європейська комісія не має інформації про участь українських пілотів у придушенні акцій протесту у Лівії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Майя КОЩАНЧИЧ.
«Складно сказати, хто були ті люди, яких було найнято. Я не маю такої інформації», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня європейські видання повідомили, що лівійських демонстрантів на МіГах і вертольотах лівійських ВПС розстрілювали пілоти-найманці з України, Сербії і Румунії.
Офіційний Київ спростував цю інформацію і заявив, що на території Лівійської Арабської Джамахірії немає жодного військового льотчика Збройних сил України.
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