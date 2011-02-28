ЄС не має інформації про участь українських пілотів у придушенні протестів в Лівії

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Європейська комісія не має інформації про участь українських пілотів у придушенні акцій протесту у Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Майя КОЩАНЧИЧ.

«Складно сказати, хто були ті люди, яких було найнято. Я не маю такої інформації», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня європейські видання повідомили, що лівійських демонстрантів на МіГах і вертольотах лівійських ВПС розстрілювали пілоти-найманці з України, Сербії і Румунії.

Офіційний Київ спростував цю інформацію і заявив, що на території Лівійської Арабської Джамахірії немає жодного військового льотчика Збройних сил України.