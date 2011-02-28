Померла Анні Жирардо
17:21, 28 лютого 2011Новини ЄС
0 0
Лауреат Каннського і Венеціанського фестивалю не дожила до 80-ти
Київ. 28 лютого. УНІАН. У паризькій лікарні у понеділок вранці на 80-му році життя померла відома французька актриса Анні ЖІРАРДО, повідомляє Газета.ру.
Згідно з повідомленням, А.ЖІРАРДО тривалий час страждала на хворобу Альцгеймера.
А.ЖІРАРДО була лауреатом премій міжнародних Каннського і Венеціанського кінофестивалів і національної французької кінопремії «Сезар».
Останні роки одна з головних зірок Франції проживала в пустинному селищі Лізі-сюр-урк, за 50 кілометрів від Парижа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter