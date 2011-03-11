ЄС готовий допомогти Японії

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Європейський Союз стурбований повідомленнями про землетрус в Японії, що призвів до людських жертв і руйнувань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в спільній заяві Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ і Президента Єврокомісії Жозе Мануела БАРРОЗУ.

«Європейський Союз висловлює свою солідарність і співчуття народу та уряду Японії, сім`ям жертв у цей важкий час», - написано в заяві.

«Ми залишаємося готовими допомогти будь-яким шляхом, яким ми можемо, у разі потреби», - заявили президенти Європейської Ради та Єврокомісії.

Президент Європейської Ради також повідомив на своїй сторінці в Facebook’e про те, що Європейська Рада прийняла заяву, в якій висловила співчуття Японії та попросила Верховного представника ЄС і Єврокомісію мобілізувати необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на північному сході Японії стався землетрус, сила якого оцінюється в 8,9 бала.

Серія сильних поштовхів на північному сході Японії й цунамі завдали збитків тихоокеанському узбережжю країни.

У префектурі Міягі цунамі знесло багато будинків, повністю затопило аеропорт Сендай. Кадри, зняті з вертольота й показані японськими телеканалами в прямому ефірі, демонструють, як на величезній хвилі пливуть уламки будинків і машин.

Поблизу Токіо в префектурі Тіба горить нафтопереробний завод. На заводі стався сильний вибух внаслідок пожежі.

Зупинено рух залізниць, не працює токійське метро.

У Токіо деякі будівлі зруйновано. Постраждали декілька осіб. Відновлено рух рейсових автобусів у Токіо. В місті виникли численні пожежі, звук пожежних сирен лунає кожні декілька хвилин.

У багатьох районах Японії перебої з електрикою, газом і телефонним зв`язком.