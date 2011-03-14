Україна не зобов`язана в усьому солідарізуватися з ЄС

Київ. 14 березня. УНІАН. Україна не зобов`язана у всьому солідаризуватися з Європейським Союзом.

Таку думку висловив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН під час експертного опитування Інституту Горшеніна напередодні першого засідання Парламентської асамблеї ”Східне партнерство” (EURONEST), повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна.

”Ми розуміємо ту стурбованість, яку Європейський Союз висловлює щодо стану демократії в Білорусі. Ми це доносили до наших білоруських партнерів. При цьому, безумовно, Україна, що не є кандидатом на членство в ЄС, не зобов`язана у всьому солідаризуватися з Європейським Союзом”, - зазначив він.

За словами О.ВОЛОШИНА, в України окремі особливості співпраці з Білоруссю, величезний обсяг торговельно-економічної взаємодії, між країнами давня історія, ”це наш сусід і близький нам народ”.

Він відзначив, що все це ставить Україну в природне становище країни, зацікавленої в посередництві між ЄС і Білоруссю. ”Ми вважаємо, що будь-яка ізоляція Білорусі буде контрпродуктивною. Ми сподіваємося, що білоруське керівництво проявить добру волю помиритися з ЄС, і Україна в цьому всіляко готова допомагати. Врешті-решт, Білорусь і ЄС - сусіди, вони не можуть не спілкуватися один з одним”, - заявив він.

Дипломат також відзначив, що сама Україна заслуговує окремого і особливого формату співпраці з ЄС. ”На цьому фоні будь-які форми співпраці, що передбачають постановку нас в один ряд з такими країнами, як Вірменія, Грузія, Азербайджан, які мають набагато більш примарні перспективи вступу до Європейського Союзу, сприймаються нами дуже стримано. Насправді, для нас набагато важливіше - пряма співпраця з Європейським парламентом, взаємодія з фракціями в ньому. Тому ЄВРОНЕСТ - це структура, яка для нас має допоміжне значення”, - сказав дипломат.

Тим часом євроінтеграційні успіхи Молдови О.ВОЛОШИН оцінює зовсім не так оптимістично, як європейські колеги. ”У нас ніякого змагання з Молдовою немає. Наскільки неспівставні наші потенціали, що навіть смішно говорити про конкуренцію”, - сказав він.