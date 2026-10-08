Вліз мордою в об’єктив: поблизу ЧАЕС вовк 'проінспектував' обладнання дослідників

Тварина зблизька потрапила до фотопастки фахівців Чорнобильського заповідника.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастка зафіксувала вовка. Про це повідомили в установі та оприлюднили відповідні кадри.

На фото можна побачити, що хижак не просто "засвітився" на тлі лісу, а буквально вліз мордою в об’єктив. Вочевидь, тварина побачила пристрій та хотіла роздивитися, що це таке.

Фахівці установи навіть жартують, що звір вирішив особисто переконатися: фотопастка працює, як потрібно.

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"Схоже, вовк вирішив не просто потрапити в кадр, а особисто проконтролювати якість зйомки", - йдеться у повідомленні.

Вовки у Чорнобильському заповіднику

Як повідомляв УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику восени вовки починають активізуватися. Зокрема, у вересні вовче життя перейшло в "осінній режим". Після літнього періоду, коли вовчиця вигодовувала вовченят, молодняк уже стає значно самостійнішим. Підрослі вовченята вчаться полювати, тренуються переслідувати здобич і дедалі більше часу проводять разом із дорослими.

За словами фахівців, в цей час вовки багато рухаються, перевіряють свої маршрути, залишають запахові мітки та полюють. Зі скороченням світлового дня активність дедалі частіше припадає на сутінки й ніч.

Також зараз вовки готуються до зими – набирають форму, відрощують густий підшерсток та навчають молодняк усьому, що знадобиться під час холодів.

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