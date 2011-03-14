20 країн ЄС готові надати допомогу Японії

Брюссель. 14 березня. УНІАН. 20 країн - членів ЄС заявили про готовність надати допомогу Японії, що постраждала від землетрусу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в угорському президентстві в ЄС з посиланням на дані Європейського моніторингового та інформаційного центру, який займається координацією допомоги, що пропонується країнами - членами ЄС.

Угорське головування відзначило, що Японія на сьогодні не має необхідності в допомозі при пошукових роботах, проте може попросити про санітарну і медичну допомогу, зокрема, про устаткування для очищення води і про додаткові бригади медиків.

Зараз в Японії перебуває представник Моніторингового та інформаційного центру.

За попередніми даними, кількість загиблих і зниклих безвісти в Японії в результаті землетрусу і цунамі, що сталися 11 березня, перевищило 5 тис. чоловік.