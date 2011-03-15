Японія передала ЄС список необхідної їй допомоги

Брюссель. 15 березня. УНІАН. Японія передала Європейському Союзу детальний список необхідної їй допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, поширеній сьогодні.

«Ми щойно отримали від Японії детальний запит на європейську допомогу для подолання наслідків руйнівного землетрусу минулої п`ятниці», - написано в заяві.

Президент Єврокомісії зазначив, що у зв`язку зі складною ситуацією Японія попросила ЄС про скоординовану допомогу, і ЄС надав консолідовану пропозицію японській владі.

«Ми продовжуємо підтримувати японський народ і японський уряд у цей дуже складний час», - зазначив Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Моніторинговий та Інформаційний центр повідомив, що 20 країн-членів заявили про готовність надати допомогу Японії.