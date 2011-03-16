Депутати України та ЄС підготують рекомендації з децентралізації

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Комітет міжпарламентської співпраці Україна-ЄС на своєму 16-му засіданні в Брюсселі ухвалив рішення створити робочу групу для надання Україні експертної допомоги в проведенні реформи регіональної політики і місцевого самоврядування.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили співголови Комітету депутат Європарламенту Павло КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) і народний депутат України Борис ТАРАСЮК.

«Особливо в світлі останніх місцевих виборів виникло багато питань, наскільки Україна здатна провести адміністративну реформу не стільки на центральному рівні, скільки на рівні місцевого самоврядування, зокрема, в питанні передачі грошей від центру регіонам», - сказав П.КОВАЛЬ.

За його словами, вже до осені ця група планує підготувати проект доповіді про ситуацію в Україні для Європарламенту і пакет рекомендацій для українського уряду щодо реформи регіональної політики і місцевого самоврядування.

«Ці рекомендації будуть передані уряду України, а далі вже залежить від уряду, як використовувати ці рекомендації», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Український депутат також відзначив, що під час напрацювання рекомендацій планується проведення «круглого столу» чи семінару із залученням депутатів Європарламенту, фахівців ЄС, представників українського уряду і Верховної Ради.