Рада Європи: місцеві вибори в Україні мали ряд недоліків

Страсбург. 24 березня. УНІАН. Конгрес регіональних та місцевих влад Ради Європи рекомендує Україні радитися з Венеціанською комісією щодо нових проектів виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рекомендаціях, схвалених сьогодні на 20-й сесії конгресу.

Згідно з рекомендаціями, Україні пропонується цікавитися думкою Венеціанської комісії щодо проектів виборчого законодавства в сфері як загальнонаціональних, так і місцевих виборів.

Крім того, Конгрес порекомендував утриматися від схвалення нових чи внесення змін в існуючі виборчі закони менш ніж за рік до проведення виборів.

Щодо нового виборчого законодавства, то, на думку Конгресу, в ньому мають бути визначені питання, які викликали стурбованість під час спостереження за місцевими виборами в Україні 31 жовтня 2010 року.

Представники регіональних та місцевих органів влади вважають, що в новому законодавстві має бути більш чітко визначено процес призначення на посади у виборчі комісії, забезпечено більш збалансоване політичне представництво у виборчих комісіях на всіх рівнях, надано дозвіл незалежним кандидатам балотуватися на місцеві вибори, зокрема, виборів мерів.

Крім того, члени Конгресу вважають, що має бути обмежено голосування на дому, забезпечено більш швидший підрахунок голосів, а також приведено систему подання скарг та апеляцій в ході виборчого процесу до європейських стандартів.

У рекомендаціях представники місцевих органів влади країн Ради Європи висловили жаль щодо певних недоліків, які були відзначені в ході останніх місцевих виборів в Україні.

Так Конгрес звернув увагу на те, що новий закон про місцеві вибори набув чинності лише за три місяців до виборів і потім був змінений 30 серпня 2010 року, тобто за два місяці до виборів.

Члени Конгресу відзначили, що під час спостережень за виборами місія Конгресу була поінформована про певні проблеми, з якими стикалися кандидати при реєстрації, а також згадали про обвинувачення в «клонуванні» місцевих осередків опозиційних партій.

У схваленому документі також міститься рекомендація українській владі надсилати запрошення міжнародним спостерігачам для спостереження за виборами якомога швидше після призначення дати виборів, а також забезпечити «централізоване офіційне оприлюднення результатів виборів в розумні часові рамки».

Конгрес також пропонує переглянути місця розміщення окремих виборчих дільниць через невелику площу, яку вони займали, і складність у доступі до них, особливо людям з фізичними вадами.

Крім того, в документі міститься рекомендація одночасно з реформою виборчого процесу провести реформу місцевого самоврядування, а також в рамках проведення реформ забезпечити широкий політичний консенсус.

Також Конгрес рекомендує Україні забезпечити захист журналістських свобод та медіаплюралізму.