Тимошенко: європейські політики зняли ”рожеві окуляри” щодо влади в Україні

Брюссель. 25 марта. УНИАН. Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що європейські політики зняли “рожеві окуляри” щодо української влади.

Таку думку вона висловила сьогодні українським журналістам в Брюсселі після зустрічі з Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

“Вони через рік після роботи нової влади, і це сьогодні висновок, який я маю після спілкування кілька днів в Брюсселі, вони зняли рожеві окуляри. Вони дуже добре бачать, що відбувається в Україні”, - сказала вона.

“Вони всі поділяють думку, що в Україні іде згортання демократії, ерозія демократії, і вони вже бачать певні паростки авторитарного режиму, які загрожують і свободі в Україні, і справедливості, і верховенству права, і нашим європейським прагненням”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер “Батьківщини” також зазначила, що європейські лідери підтримують Україну та український народ у боротьбі за незалежність, а також проти зменшення суверенітету.