Грищенко: прийшов час приймати рішення по ЗВТ з ЄС

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що прийшов час примати остаточні рішення щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, де він брав участь в роботі Брюссельського форуму.

“Зараз ми вже підійшли до моменту, коли вже треба приймати рішення, як з боку ЄС, так і з нашого боку”, - сказав міністр.

“Йдеться про той пакет, який буде найбільш прийнятним з точки зору балансу інтересів, як наших економічних інтересів, так і з точки зору просунення наших євроінтеграційних прагнень”, - додав він.

За словами міністра, для цього важливо бачити не лише “плюси” і “мінуси” сьогодення, але й розглядати можливі переваги та втрати в контексті розвитку української економіки та проведення реформ, які, за його словами, потрібно реалізовувати в “усіх сферах практичного життя”, і які мають наближати Україну до європейських стандартів.

“Що саме ми можемо відстоювати до самого кінця що називається, на що ми можемо погодитися з позицією ЄС, і де нам треба наполягати на певному перехідному періоді і тих компенсаціях, які і уряд має надавати, і також виходити на домовленості щодо підтримки цих зусиль з боку ЄС. Все це дуже складний комплекс питань”, - пояснив К.ГРИЩЕНКО.

Міністр зазначив, що одночасно уряду доводиться вирішувати питання повернення кредитів.

“Мається на увазі різні кредити в тому числі і короткострокові, які попередній уряд набирав інколи під надзвичайно високі відсотки. За це доводиться зараз, звичайно, розплачуватися”, - сказав він.

Міністр не надав додаткових деталей щодо таких кредитів, зазначивши лише, що йдеться про кредити, отримані не від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про угоду про асоціацію, а 18 лютого 2008 року ЄС та Україна розпочали офіційні переговори щодо створення ЗВТ.