Україна назвала пріоритети на шляху до ЄС

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО назвав три пріоритети, які Україна бачить перед собою на шляху до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 26 березня увечері під час засідання, присвяченого Європейській політиці сусідства, в рамках Брюссельського форуму, відповідаючи на запитання міністра закордонних справ Словаччини Мікулаша ДЗУРІНДИ.

«Перша річ, що стосується європейського порядку дня для нас, - це завершення переговорів щодо угоди про асоціацію, в тому числі зону вільної торгівлі», - сказав український міністр.

Він зауважив, що тут йдеться не тільки про питання зовнішньої політики, але й про внутрішні реформи, які, за його словами, «навіть не ініціювалися» за останні 20 років.

«Це реформа бюджетного процесу, адміністративна реформа, пенсійна реформа, реформа оподаткування», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому, за його словами, уряд має намір зробити так, щоб бізнес «не мав справ з такою кількістю дозволів і ліцензій», як це є зараз.

Другим пріоритетом, на думку українського міністра, є лібералізація і скасування візового режиму для громадян України. Для цього, за його словами, також необхідні серйозні зміни всередині країни, в тому числі, зокрема, й «вартісні» реформи.

Ще одним пріоритетом, за словами К.ГРИЩЕНКА, є введення сучасних технологій комунікації між урядом і громадянами.

«Загальна ідея – обмежити для всіх необхідність спілкуватися безпосередньо з урядовими функціонерами, де це можливо», - сказав він.