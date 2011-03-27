В Європі не виключають економічних спнкцій проти Білорусі

Брюссель. 27 березня. УНІАН. В Європі не виключають можливості введення економічних санкцій проти режиму Олександра ЛУКАШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили у суботу ввечері міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИ і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.

«Економічні санкції, якщо ситуація в Білорусі стане гіршою, – реальна можливість», - сказав міністр закордонних справ Польщі.

«Обмежувальні заходи – відкритий процес, що продовжується. Якщо така поведінка триватиме, заходи можуть бути розширені», - зазначив комісар ЄС.

Р.СІКОРСЬКИ підкреслив, що він разом з колегою з Швеції Карлом БІЛЬДТОМ переконали Раду закордонних справ ЄС зберегти можливість введення економічних санкцій проти білоруського режиму.

При цьому він нагадав, що тиждень тому, 21 березня, Євросоюз вже розширив список осіб, в`їзд яким до ЄС заборонений і чиї активи в Європі будуть заморожені.

«У мене немає легких рішень для Білорусі. Ми пробували все, включаючи стимулювання і санкції», - зазначив польський міністр.

При цьому, він висловив думку, що ЄС повинен зберігати «двері відкритими» на випадок поліпшення ситуації в Білорусі.

«Ніхто не зацікавлений в тому, щоб мати справу з ЛУКАШЕНКОМ поки він продовжує таку політику. Це абсолютно ясно», - підкреслив з свого боку С.ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти чиновників 157 чиновників Білорусі, відповідальні за жорстокий розгін демонстранти після президентських виборів 19 грудня 2010 року.

21 березня цього року список чиновників був розширений до 175 осіб.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 осіб, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у Президенти.