Глава УГКЦ взяв участь в аудієнції з Папою Римським

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Глава Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК разом з єпископами – членами Постійного Синоду взяв участь у загальній аудієнції зі Святійшим Отцем БЕНЕДИКТОМ XVI.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, аудієнція відбулась 30 березня.

За його словами, в ході аудієнції Папа Римський українською мовою привітав С.ШЕВЧУКА, єпископів та вірних УГКЦ. Святійший Отець, зокрема, сказав: «Запевняю мою постійну молитву, щоб Пресвята Тройця уділяла повноту дарів, зберігаючи в мирі та злагоді любий український народ».

«Ваше Блаженство, Господь покликав Вас до служіння та проводу цієї знатної Церкви, частини того народу, який понад тисячу років тому отримав Хрещення у Києві. Я впевнений, що Ви, просвітлені діянням Святого Духа, очолюватимете свою Церкву, провадячи її у вірі в Ісуса Христа згідно з власною традицією та духовністю, в сопричасті з Петровою Столицею, яка є видимим вузлом цієї єдності, задля якої численні сини і доньки не пошкодували навіть віддати своє життя», - зазначив Понтифік.

У вітальному слові БЕНЕДИКТ XVI з подякою згадав попереднього главу УГКЦ Блаженнішого Любомира (ГУЗАРА) та запевнив, що молиться «про Боже благословення для Вас, Ваших єпископів, священиків, ченців та черниць і всіх вірних».

Під час аудієнції на площі Святого Петра в Римі були присутні декілька сотень українців. Священики, студенти, сестри-монахині та миряни, які проживають в Італії, прийшли привітати Святійшого Отця та нового главу УГКЦ з державними прапорами, вітальними надписами та духовними піснями.

Після звернення Папи Римського присутні на площі українці заспівали «Многая літа», під час виконання пісні Святійший Отець піднявся з папського трону і вислухав пісенне побажання стоячи, що є винятковою подією для аудієнцій.

Після завершення аудієнції С.ШЕВЧУК разом з єпископами УГКЦ вийшов до присутніх на площі українців.

Вислухавши церковний гімн «Боже Великий, Єдиний» та «Многоліття» у виконанні присутніх, глава УГКЦ подякував усім присутнім за участь в аудієнції та підтримку, а також запросив на патріаршу літургію, яка відбудеться в неділю, 3 квітня, в Соборі Святої Софії в Римі. На завершення С.ШЕВЧУК та присутні єпископи поспілкувалися з вірними та благословили їх.

Аудієнцію у прямому ефірі транслювали три італійських канали.