Польща до 2914 року хоче скоротити дефіцит бюджету на третину

Варшава. 6 квітня. УНІАН. Польська влада має намір скоротити дефіцит державного бюджету в 2014 році до близько 10 млрд. доларів із закладеного в бюджеті поточного року 14,4 млрд. доларів (1 дол. =2,8 злот.).

Як повідомила УНІАН прес-служба польського уряду, відповідний фінансовий план на 2011-2014 роки Кабінет міністрів затвердив у вівторок.

Влада прогнозує зростання доходів бюджету з 98 млрд. дол. у поточному році до 115 млрд. дол. у 2014 році, а витрат - із 112 до 125 млрд. доларів.

Згідно з розрахунками уряду, витрати за чотири роки скоротяться до 19,2% ВВП із 20,6% ВВП у 2011 році.

Польський Кабінет міністрів має намір також скоротити державний борг із 52,7% до 49,7%.

Як повідомляв УНІАН, держборг Польщі за минулий рік зріс на 9% до більш ніж 245 млрд. доларів, що, за даними МВФ, становить 56% валового продукту країни.

Державний дефіцит Польщі, найбільшої країни Східної Європи, що входить до Євросоюзу, минулого року становив близько 17,3 млрд. доларів (за поточним курсом), що на 1,3 млрд. доларів менше, ніж було закладено в бюджеті.