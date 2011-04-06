Єврокомісія представить оцінку скоригованої Енергостратегії України

Київ. 6 квітня. УНІАН. Представництво Європейського Союзу в Україні має намір найближчим часом надати офіційну оцінку проекту скоригованої Енергостратегії України до 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова представництва Жозе ТЕЙШЕЙРА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У найближчі декілька днів ми представимо свою оцінку цього документа», - сказав він.

Водночас, як уточнив журналістам координатор сектора енергозбереження й відновлювальної енергетики Габріель БЛАНК, Представництво вже отримало від Міненерговугілля минулого тижня проект документа й приступило до його вивчення.

Водночас Г.БЛАНК відмовився коментувати попередні оцінки проекту, а також не уточнив точні терміни оприлюднення офіційної позиції представництва ЄС щодо цього документа.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України має намір до серпня цього року завершити коригування Енергетичної стратегії України до 2030 року.

За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Микити КОНСТАНТІНОВА, в документі, зокрема, буде скоригована потреба України в будівництві нових генеруючих потужностей. При цьому стратегія буде чітко прив`язана до прогнозів економічного розвитку України на період до 2030 року.

М.КОНСТАНТІНОВ зазначив, що в основному документ буде скориговано в частині зменшення прогнозу будівництва атомних енергоблоків. Також він зазначив, що вказаний варіант стратегії не є остаточним і виходитиме із середньострокових перспектив і коригуватиметься кожні 2-3 роки.