ЄС обговорює економічні санкції проти Білорусі

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Європейський Союз обговорює можливість введення економічних санкцій проти Білорусі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив високопоставлений дипломат ЄС.

«Ця розмова ведеться зокрема про введення економічних санкцій, але поки що невідомо, чим вона закінчиться», - сказав співрозмовник агентства.

«Наша мета при цьому полягає в тому, аби громадяни Білорусі не стали заручниками», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти 157 чиновників Білорусі, які відповідальні за жорстокий розгін демонстрантів після президентських виборів 19 грудня 2010 року.

21 березня цього року список чиновників було розширено до 175 осіб

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько тисячі людей, зокрема сімох з дев‘яти альтернативних кандидатів у президенти.